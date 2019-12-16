Беларусь подписала с Банком развития Китая соглашение о кредите на 3,5 млрд юаней

Соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней (эквивалентно около $500 млн) подписано 16 декабря в Шанхае между Беларусью (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая. От имени Беларуси соглашение подписал министр финансов Максим Ермолович. Как передает Trend, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина Беларуси.



Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.



"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", - считают в Минфине.



Содействие в привлечении кредита оказали представительство Банка развития Китая в Минске и представительство ОАО "АСБ Беларусбанк" в Пекине.

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