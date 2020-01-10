Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"

10 января 2020 12:50 (UTC+04:00)

Белорусская АЭС с 1 января 2020 года входит в состав ГПО "Белэнерго". Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белэнерго".

"Такое решение позволит выстраивать и вести в энергосистеме единую техническую политику в сфере генерации электрической энергии", - отметили в "Белэнерго".

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию структуры управления организациями в системе Министерства энергетики произошли и другие изменения.

Так, с 1 апреля 2019 года начало работу госучреждение "Государственный энергетический и газовый надзор". Преобразование позволило отделить хозяйственные функции (ГПО "Белэнерго") от надзорных (Госэнергогазнадзор). 17 декабря 2019 года Министерство экономики выдало свидетельство о регистрации "Белэнергострой холдинг", в хозяйственное ведение которого переданы акции ОАО "Белэлектромонтажналадка", ОАО "Белэнергосвязь", ОАО "Белсельэлектросетьстрой", ОАО "Белэнергозащита", ОАО "Западэлектросетьстрой".

До 31 декабря 2019 года завершилась работа по присоединению РУП "ОДУ" к "Белэнерго". С 3 января 2020 года РУП "ОДУ" исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с передачей всех прав и обязанностей в ГПО "Белэнерго".

"Реализация структурных преобразований позволит повысить эффективность управления организациями, входящими в состав ГПО "Белэнерго", - отметили в пресс-службе.

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