На Китай обрушились сильные снегопады, есть жертвы

5 января 2018 12:55 (UTC+04:00)

Десять человек погибли, еще около 560 тысяч оказались в зоне бедствия вследствие сильных снегопадов, которые в первые дни нового года обрушились на центральные и восточные районы Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Сильные снегопады начались в провинциях Цзянси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу 2 января.

Согласно сообщению, восемь человек погибли в провинции Аньхой, по одному человеку в провинциях Цзянсу и Хубэй. В пяти провинциях власти эвакуировали более 200 местных жителей, еще около 100 нуждаются в экстренной помощи. Кроме того, под натиском стихии более 200 строений оказались разрушенными, еще около 400 были повреждены. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. Прямой экономический ущерб власти оценивают свыше 500 миллионов юаней.

Стихия также привела к нарушению движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Azernews Newspaper
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