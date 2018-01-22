В университете "Цинхуа" вручены первые дипломы заслуженных профессоров гуманитарных наук

В университете "Цинхуа" прошла первая церемония вручения дипломов заслуженных профессоров гуманитарных наук, сообщает агентство Синьхуа.

Заслуженный профессор гуманитарных наук - это самое высокое почетное научное звание в области гуманитарных и общественных наук, которое будет присуждаться университетом "Цинхуа" раз в два года.

Первые дипломы были вручены 18 преподавателям восьми гуманитарных факультетов, средний возраст заслуженных профессоров - 68 лет.

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