Обзор предложенных КПК поправок к конституции Китая

26 февраля 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный комитет Компартии Китая обнародовал накануне свои предложения по внесению изменений в конституцию страны.

Главные среди предложенных поправок следующие:

- Добавление в конституцию идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и научной концепции развития;

- Включение в конституцию "работы над строительством сообщества единой судьбы человечества";

- Добавление в конституцию фразы, в которой говорится, что "руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой";

- Включение в конституцию основных ценностей социализма;

- Добавление в конституцию статьи о том, что все государственные служащие должны перед вступлением в должность публично присягать на верность конституции;

- Удаление из конституции пункта о том, что председатель КНР и заместитель председателя КНР "могут занимать должность не более двух сроков подряд";

- Включение в конституцию надзорной комиссии в качестве нового государственного органа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мост Сянган-Чжухай-Аомэнь - фотохроника проекта
Китай 26 февраля 20:34
В Китае пять человек погибли из-за затопления судна
Китай 26 февраля 15:49
Компартия Китая предложила расширить ряды единого фронта патриотов
Китай 26 февраля 12:27
Китайские власти усилят социальную защиту пожилых людей в сельской местности
Китай 26 февраля 11:30
Китайские власти закрыли порядка 4000 пиратских сайтов
Китай 26 февраля 11:07
Китай разрешил ввоз российской пшеницы из шести регионов
Китай 26 февраля 10:56
Китай, Кыргызстан и Узбекистан запускают международные маршруты автомобильных грузоперевозок
Китай 26 февраля 10:45
КНР и США закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 26 февраля 10:21
В Китае предложили снять ограничения на срок полномочий председателя Компартии
Китай 25 февраля 14:58
В Китае из-за тумана образовалась пробка из восьми тысяч машин
Китай 25 февраля 14:46
В китайском аэропорту в самолете загорелся багаж
Китай 25 февраля 14:13
Главы МИД Китая и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Китай 24 февраля 04:28
В Мюнхенском аэропорту доступен возврат налога с покупки через приложение WeChat
Китай 23 февраля 18:05
Около 10 тыс автомобилей по-прежнему стоят в пробках у портов Хайкоу в Китае (ФОТО)
Китай 23 февраля 15:39
В Китае отчитались о планировании нового района Сюнъань
Китай 23 февраля 13:45
Китай устранит устаревшие положения по интеграции военного и гражданского секторов
Китай 23 февраля 13:25
Китай подарил Фиджи служебные автомобили (ФОТО)
Китай 23 февраля 13:07
Кассовые сборы кинотеатров Китая в период праздника Весны превысили 5 млрд. юаней (ФОТО)
Китай 23 февраля 12:41