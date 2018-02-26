Обзор предложенных КПК поправок к конституции Китая

БАКУ /Trend/ - Центральный комитет Компартии Китая обнародовал накануне свои предложения по внесению изменений в конституцию страны.

Главные среди предложенных поправок следующие:

- Добавление в конституцию идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и научной концепции развития;

- Включение в конституцию "работы над строительством сообщества единой судьбы человечества";

- Добавление в конституцию фразы, в которой говорится, что "руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой";

- Включение в конституцию основных ценностей социализма;

- Добавление в конституцию статьи о том, что все государственные служащие должны перед вступлением в должность публично присягать на верность конституции;

- Удаление из конституции пункта о том, что председатель КНР и заместитель председателя КНР "могут занимать должность не более двух сроков подряд";

- Включение в конституцию надзорной комиссии в качестве нового государственного органа.

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