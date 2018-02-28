Китай израсходовал около $279 млрд на научные исследования в 2017 г.

28 февраля 2018 20:15 (UTC+04:00)

Расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по итогам 2017 года должны достичь 1,76 триллиона юаней (около 279 миллиарда долларов), что на 70,9 процента больше, чем в 2012 году, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министра науки и технологий КНР Вань Гана.

При этом примерно 77 процентов этой суммы были потрачены предприятиями, подчеркнул министр на пресс-конференции.

Китай уже вышел на второе место в мире по числу научных публикаций в международных научных изданиях и по частоте их цитирования, а по количеству полученных патентов на изобретения и поданных заявок на такие патенты страна занимает лидирующую позицию, отметил Вань Ган.

Вместе с этим, по национальному инновационному индексу Китай поднялся с 20-го места в мире в 2012 году на 17-е место, согласно докладу Китайской академии научно-технического развития от 2017 года.

Как отметил Вань Ган, национальная стратегия стимулирования развития за счет инноваций заметно улучшила жизнь населения. На данный момент свыше 60 процентов общей протяженности высокоскоростных железных дорог мира приходится на Китай.

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