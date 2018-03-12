Китай собирается разработать закон об иноинвестициях

12 марта 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высший законодательный орган Китая готов к принятию мер по разработке закона об иностранных инвестициях и изучению вопроса формулировки закона о налоге на недвижимость.

Об этом отмечается в распространенном накануне рабочем докладе.

План подготовки законопроекта включен в доклад о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 12-го созыва, который в воскресенье был представлен на рассмотрение на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

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