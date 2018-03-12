Китайские руководители акцентировали свое внимание на подъеме села и высококачественном развитии (ФОТО)

12 марта 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осуществление стратегия подъема села является первостепенной задачей в работе правительства, касающейся сельского хозяйства, сельских районов и сельского населения. Об этом заявил в прошлый четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

Местные власти должны глубоко понимать важность и необходимость данной стратегии и добросовестно ее реализовать, подчеркнул Си Цзиньпин во время участия в панельной дискуссии с депутатами ВСНП от провинции Шаньдун в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва.

От уровня развития сельского хозяйства, качества окружающей среды сельской местности и уровня доходов сельского населения зависит качество всестороннего среднезажиточного общества и качество социалистической модернизации, отметил Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая и председателем Центрального военного совета.

Он призвал местные власти придать импульс развитию сельскохозяйственной отраслевой системы, повысить доходы сельского населения, ликвидировать бедность и улучшать благосостояние в селе.

Глава государства сделал акцент на необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны, оптимизировать сельскохозяйственную структуру и ускорить создание современной сельскохозяйственной отраслевой системы.

Си Цзиньпин призвал поощрять строительство экоцивилизации и стимулировать зеленное развитие в сельской местности. Он подчеркнул, что необходимо осуществить трехлетний план действий по упорядочению жилой среды в сельской местности и продолжить продвижение "туалетной революции".

Он также выделил аспект, касающийся улучшения управления и укрепления руководства Компартии Китая в сельской местности для создания современной административной системы в селе.

Стратегия подъема села должна реализоваться шаг за шагом и при этом необходимо полностью избавиться от "тщеславных проектов", отметил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул стратегическую значимость океана в высококачественном развитии Китая, призвав добиться прогресса в строительстве морских портов мирового класса, создании системы современной морской индустрии, а также обеспечении зеленой и устойчивой морской экологической среды, чтобы превратить страну в могущественную морскую державу.

Члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи и Хань Чжэн в четверг также приняли участие в панельных дискуссиях с депутатами от разных провинций.

На дискуссии с депутатами от провинции Ляонин Ли Кэцян призвал эту северо-восточную провинцию претворить в жизнь политические курсы ЦК КПК и Госсовета КНР о возрождении старых промышленных баз на северо-востоке Китая.

Разговаривая с депутатами от восточнокитайской провинции Аньхой, Ван Хунин потребовал от этой провинции обеспечить высококачественный рост, стимулируя экономическое развитие за счет инноваций, предотвращая крупные риски, проводя целенаправленную борьбу с бедностью и осуществляя контроль над загрязнением.

Выступая с речью перед депутатами от провинции Шаньси, Чжао Лэцзи подчеркнул, что борьба с коррупцией и нежелательными рабочими стилями не должна ослабевать и прекращаться. Он пообещал не только охотиться на "тигров" - высокопоставленных коррумпированных чиновников, но и бить по "мухам" - чиновникам-коррупционерам низкого ранга.

Во время дискуссии с депутатами от провинции Фуцзянь, Хань Чжэн призвал прилагать усилия к ускорению реструктуризации промышленности, осуществлению высококачественного развития, улучшению жизненных условий населения и охране окружающей среды.

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