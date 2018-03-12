Китай надеется на позитивные результаты встречи лидеров Южной Кореи и КНДР

12 марта 2018 17:47 (UTC+04:00)

Китай надеется на успешное проведение саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, а также диалога Вашингтона с Пхеньяном, что поспособствует нормализации ситуации на Корейском полуострове, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи, советником по вопросам безопасности Чон Ый Ёном, передает РИА Новости.

Спецпосланник южнокорейского лидера 13 и 14 марта находится с визитом в Китае для разъяснения итогов недавних межкорейских контактов, после этого он направится в Москву.

"Мы надеемся, что встреча глав Южной Кореи и Северной Кореи, а также диалог США и КНДР пройдут успешно, что поспособствует существенному прогрессу в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации взаимоотношений", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

"В то же время все стороны должны сохранять терпение и внимательность, проявлять политическую мудрость, надлежащим образом реагировать и устранять разного рода помехи и проблемы, которые возникают в ходе процесса возобновления переговоров", подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что китайская сторона высоко ценит тот факт, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил в Китай своего спецпосланника для того, чтобы он сообщил об итогах своих визитов в КНДР и США. Си Цзиньпин добавил, что китайская сторона положительно оценивает усилия Сеула и готова работать с международным сообществом, включая Южную Корею, над поиском возможностей политического урегулирования проблемы Корейского полуострова.

"Как ближайший сосед Корейского полуострова, Китай всегда являлся сторонником улучшения двусторонних отношений Сеула и Пхеньяна, продвигал сотрудничество по поиску мирного урегулирования имеющихся проблем, поддерживал диалог США и КНДР", — сказал китайский лидер.

Он подчеркнул, что "неизменной позицией Китая остается необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и недопустимость возникновения войны".

"В настоящий момент ситуация на Корейском полуострове получила заметную разрядку, и это предоставляет благоприятную возможность для переговоров", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее в Пхеньяне на встрече с делегацией из Южной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что настроен провести в апреле-мае встречи с лидерами Южной Кореи и США. Американский президент Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера о личной встрече. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее. Кроме этого, южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

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