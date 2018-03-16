В Китае будет учреждено госуправление по регулированию рынка

В Китае будет создано государственное управление по регулированию рынка. Такой шаг предусмотрен в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном во вторник для обсуждения на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, пишет Синьхуа.

В обязанности нового управления будут входить комплексный контроль и управление рынком, регистрация субъектов рынка и поддержание порядка на рынке.

Новому управлению будут переданы функции Государственного промышленно-торгового административного управления, Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину и Государственного управления контроля над продуктами питания и лекарственными средствами.

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