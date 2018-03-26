Китайские ВВС провели боевые учения в западной части Тихого океана (ФОТО)

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) на днях провели боевые учения в западной части Тихого океана и полеты бомбардировщиков H-6K ("Хун-6К") и истребителей Су-35 в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя ВВС НОАК, старшего полковника Шэнь Цзинькэ.

Военные маневры с участием Су-35 позволяют повысить боеспособность дальней авиации ВВС НОАК, считает Шэнь Цзинькэ.

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