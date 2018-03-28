Крупная дорога возрастом 2000 лет обнаружена в Центральном Китае

28 марта 2018 19:43 (UTC+04:00)

Археологи обнаружили на территории провинции Хэнань (Центральный Китай) крупную дорогу, относящуюся к периоду династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г.), сообщает агентство Синьхуа.

По словам директора Хэнаньского института древних памятников и археологии Лю Хайвана, на дороге, раскопанной на развалинах Ланлин в поселке Жэньдянь уезда Цюэшань, в первоначальном виде сохранились следы транспортных средств, что указывает на ее частое использование в тот период.

Он отметил, что находка имеет большое значение для исследования дорожного строительства, технологий дорожного обслуживания, а также транспортных средств в период династии Хань.

Участок дороги длиной 252 м и шириной 2,2-2,8 м, протянувшийся с севера на юг, проходит под нынешней государственной магистралью G107.

Руководитель проекта Чжоу Жуньшань отметил, что глубокое основание дороги, мелкие камни, керамика, кирпичи и куски глины, применявшиеся для заполнения выбоин, свидетельствуют, что дорога активно использовалась и часто ремонтировалась.

На развалинах также был обнаружен участок дороги, проходивший с востока на запад, длиной 1300 м и шириной около 5 м. Две дороги пересекались над канавой.

"Участки дорог над канавой, возможно, соединял мост из больших кусков камня", - считает Чжоу Жуньшань. Он также добавил, что вдоль дорог также были найдены дренажные каналы.

Археологи планируют продолжить раскопки.

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