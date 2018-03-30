Китай заявил, что вероятность падения крупных обломков станции "Тяньгун" на Землю невелика

30 марта 2018 12:55 (UTC+04:00)

Опасность падения крупных обломков китайской космической станции "Тяньгун-1" на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала.

Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает ТАСС.

"Китайское правительство постоянно поддерживает тесные контакты по этому вопросу с ООН. Насколько мне самому известно, возможность падения крупных обломков "Тяньгун-1" на Землю невелика, я бы даже сказал, ничтожно мала", - отметил дипломат.

По его словам, власти Китая осознают, что на них лежит большая ответственность, и в случае необходимости оперативно проинформируют те или иные государства о возникших рисках.

25 марта вашингтонская газета Hill со ссылкой на экспертов расположенной в Калифорнии исследовательской организации "Аэрокосмическая корпорация" опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть на территории Испании, Португалии, Франции и Греции.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме. По мнению профессора Университета Центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над станцией, возможно, утрачен в связи с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.

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