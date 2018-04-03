Канцелярия Госсовета КНР: отстаивание Лай Циндэ позиции "независимости Тайваня" является крайне опасным

Лай Циндэ упрямо отстаивает позицию "независимости Тайваня" и неоднократно публично высказывался по этому поводу. Тем самым безрассудно бросая вызов текущему состоянию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, серьезно провоцируя общественные настроения двух берегов пролива, причиняя вред миру и стабильности в Тайваньском проливе и коренным интересам соотечественников двух берегов пролива, в особенности тайваньских. Такие действия являются крайне опасными, он переоценивает свои силы.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, сообщает Синьхуа.

Такой комментарий Ма Сяогуан сделал после недавних очередных высказываний ответственного представителя органа исполнительной власти Тайваня Лай Циндэ о том, что он действительно является поборником "независимости Тайваня" и всегда выступает за "суверенитет и независимость" Тайваня. Он также заявил, что в "консенсусе 1992 года" вовсе нет никакого консенсуса.

Материковая часть Китая и Тайвань принадлежат одному Китаю. Тайвань представляет собой неотделимую часть китайской территории и никогда не сможет отделиться от нее. Мы выступаем категорически против раскольнических действий, направленных на достижение "независимости Тайваня". Все действия и махинации, нацеленные на раскол страны, обречены на провал и непременно столкнутся с осуждением со стороны народа и будут наказаны историей, подчеркнул Ма Сяогуан.

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