В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины

11 апреля 2018 08:06 (UTC+04:00)

Семь человек пропали без вести, еще 13 пострадали в китайской провинции Шэньси в результате взрыва транспортного средства, перевозившего взрывоопасные вещества, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел во вторник около 23.50 по местному времени в уезде Чжэньань провинции Шэньси.

По предварительным данным, которые приводятся на сайте администрации уезда Чжэньань, к настоящему моменту семь человек числятся пропавшими без вести, еще 13 пострадали, им уже оказывается медицинская помощь. После происшествия на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики для проведения спасательных работ. Кроме того, создана специальная рабочая группа для расследования причин аварии.

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