МИД КНР упрекнул США в протекционизме под предлогом защиты национальной безопасности

20 апреля 2018 13:02 (UTC+04:00)

Методы американских властей по контролю над высокими технологиями свидетельствуют о стремлении к гегемонии и являются протекционизмом под предлогом заботы о национальных интересах. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"В последнее время Вашингтон предпринял множество всевозможных шагов. Во-первых, там утверждают, что Китай пытается силой заполучить от американских компаний [передовые] технологии. Также были заявления о том, что развитие КНР в инновационной сфере представляет угрозу национальной безопасности США", - сказала дипломат. "Думаю, все это как нельзя лучше характеризует американскую сторону, которая [стремится] к гегемонии и действует [по принципу] "этим могу владеть только я, а другим не позволю", - добавила она.

Хуа Чуньин выразила недоумение по поводу того, что обычные торговые и инвестиционные проекты в последнее время начинают трактоваться в Соединенных Штатах как опасные схемы, способные поставить под угрозу их благополучие. "В итоге под предлогом защиты национальной безопасности [американским правительством] отдаются протекционистские указания", - резюмировала она.

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