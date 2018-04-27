Школьников в Шанхае знакомят с технологией искусственного интеллекта

Шанхайские школьники начальных и средних классов на днях посетили лабораторию по разработке умных автомобилей при Шанхайском морским университете в рамках программы «Детский университет», сообщает Синьхуа.

Профессор Шанхайского морского университета, занимающийся изучением искусственного интеллекта, Ван Тяньчжэнь продемонстрировал ученикам процессы проектирования, сбора, настройки умных автомобилей, а также их проезд на гоночных трассах. Кроме того, Ван Тяньчжэнь поделился с посетителями последними достижениями искусственного интеллекта в Китае и за рубежом. "Курсы по интеллектуальным автомобилям очень подходят для школьников, так как в этом возрасте у них высокий интерес к знаниям. Знакомство с инновационными технологиями в подобной форме играет активную роль для их дальнейшего развития", - отметил он.

"Занятия по искусственному интеллекту уже включены в школьную учебную программу. В настоящее время в нашей школе ведутся уроки по программированию и технологии 3D-печати, которые пользуются большой популярностью среди учеников. Группа переполнилась сразу после открытия этих занятий", - заявил директор средней школы «Линьган» №1 в Шанхае Лу Ин.По его словам, в настоящее время в школе интенсивно идет подготовка к открытию урока по искусственному интеллекту. Кроме курса по 3D-печати и программы по созданию моделей самолетов, в школе также будут введены и усовершенствованы занятия по разработке роботов, умных автомобилей и по программированию.

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