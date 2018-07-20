Китай активно продвигает политику "двух детей"

БАКУ /Trend/ - С началом всестороннего осуществления политики "двух детей" в Китае в 2016 году наблюдается заметный рост рождаемости второго ребенка. Однако не все китайские семьи готовы на воспитание второго ребенка, отнюдь не потому, что они не хотят иметь больше детей, а потому, что "не осмеливаются", сообщает People's Daily.

С 2017 года на базе увеличения продолжительности декрета в разных местах Китая предпринимаются дополнительные установки, стимулирующие рождаемость.

Первого января 2016 года официально всесторонне стартовала политика "двух детей". Вслед за этим, в 31 провинции, районе и городе центрального подчинения страны поочередно были введены поправки в местные постановления, увеличен отпуск по беременности и родам, продолжительность декрета при рождении второго ребенка стала такой же, как и при рождении первого.

Вместе с тем, что согласно "Особым положениям по защите труда женщин", женщинам предоставляется 98 дней декрета, в разных местах страны также были приняты дополнительные положения по увеличению отпуска по беременности до 138 и 158 дней. Более того, отпуск полагается и отцу ребенка от 15 до 30 дней.

В некоторых местах Китая продолжительность декрета длиннее, например, в провинции Гуандун насчитывается 178 дней, на протяжении которых работодатель в полном объеме выплачивает заработную плату, материальные льготы и премию. В других местах осуществляются довольно гибкие правила: например, в Пекине, по согласию работодателя, декрет можно дополнительно увеличить на один-три месяца. Согласно постановлениям провинции Цзилинь, кроме 158 положенных дней, женщина может подать заявку на продление отпуска по беременности до одного года, согласие компании необходимо. В Чунцине, помимо положенных 128 дней, по заявке и разрешению работодателя, можно находится в отпуске вплоть до исполнения года ребенку.

Кроме продления декрета, с 2017 года, в разных местах страны вводятся и другие политические установки, стимулирующие рождаемость.

Народное правительство города Шихэцзы в Синьцзяне опубликовало документ, в котором четко говорится о пособиях при рождении второго ребенка, а именно предоставление 500 юаней на семью при родах естественным путем в больнице и 1000 юаней при кесарево. Кроме этого, каждой семье, родившей второго ребенка, полагается определенное количество сухого молока до исполнения трех лет ребенку.

С 2017 года, в городе Тяньцзине, городах Ичан и Сяньтяо провинции Хубэй также вводятся благоприятные политические установки, нацеленные на поддержку рождения второго ребенка.

Так, например, в Тяньцзине для работников, которые удовлетворяют условия политики «двух детей», дополнительно предлагаются 30 дней отпуска. В городе Ичан в целом предоставляются бесплатные услуги по госпитализации при родах второго ребенка для «законно рожающих женщин» с расчетом 2500 юаней на человека. Правительство города Сяньтао ввело бесплатные услуги при рождении, вместе с этим, для семей, соответствующих положениям политики «двух детей», предоставляется 1200 юаней при рождении второго ребенка.

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