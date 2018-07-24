Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Руанды (ФОТО)

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры в столице Руанды с президентом этой страны Полем Кагаме, сообщает агентство "Синьхуа".

Главы двух государств позитивно оценили успехи развития двусторонних отношений за 47 лет после установления дипломатических отношений между КНР и Руандой, совместно выработали планы на будущее в области китайско-руандийской дружбы и сотрудничества, договорились совместно содействовать достижению еще более крупных результатов в двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю и Руанде необходимо рассматривать двусторонние отношения со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе, решительно поддерживать самостоятельно избранный противоположной стороной путь развития, продолжать проявление взаимопонимания и оказание поддержки по затрагивающим ключевые интересы и важные озабоченности друг друга вопросы.

Необходимо усиливать сопряжение стратегий развития, наращивать широту и глубину практического сотрудничества. Китайская сторона приветствует активное участие руандийской стороны в международном сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути", поощряет инвестиции и развитие китайских предприятий в Руанде. Необходимо укреплять обмен и сотрудничество в гуманитарной сфере, усиливать сотрудничество в области правоисполнения и безопасности, делать более тесным взаимодействие двух стран в международных и региональных вопросах, отстаивать общие интересы африканских и развивающихся стран.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении нескольких десятилетий Китай и Африка неизменно поддерживают искренность, дружественность, солидарность и сотрудничество, стали делящим радости и горе сообществом с единой судьбой, а также сообществом по интересам, характеризующимся сотрудничеством и общим выигрышем. Развитие сплоченности и сотрудничества с африканскими странами - это важный фундамент китайской внешней политики, а также долгосрочный и решительный стратегический выбор китайской стороны.

Кагаме горячо поприветствовал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Руанду. Китай является надежным другом Африки, развитие дружеских отношений с Китаем имеет крайне важное значение для Руанды и Африки. Руанда ценит оказанную Китаем за многие годы ценную помощь в таких сферах, как инфраструктурное строительство, сельское хозяйство и образование. Эта помощь внесла позитивный вклад в восстановление, развитие и улучшение условий народной жизни в Руанде. Инициатива "Пояса и пути" является важным шансом для Руанды и Африки, руандийская сторона намерена активно участвовать в сотрудничестве в рамках "Пояса и пути".

Кагаме, являющийся очередным председателем Африканского союза (АС), подчеркнул, что давние поддержка и помощь, оказываемые Китаем Африке, имеют чрезвычайную ценность для развития африканского континента. Африканская сторона придает большое значение важной роли Китая в международных делах, возлагает надежды на посещение и активное участие в пекинском саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, намерена совместно продвигать строительство механизмов данного форума.

После переговоров главы двух государств совместно присутствовали при подписании документов о двустороннем сотрудничестве по строительству "Пояса и пути" и в других сферах.

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