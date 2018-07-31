Китай предложил России совместную разработку новых ракетных двигателей

31 июля 2018 15:31 (UTC+04:00)

Китай предлагает России совместно разрабатывать метановый и водородный двигатели для перспективных ракет, рассказал РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Наших китайских коллег очень интересует вопрос совместной разработки метанового двигателя. Мы рассматриваем такой вариант, как возможность привлечения дополнительных инвестиций в создание метанового двигателя с последующим, как вариант, лицензионным соглашением по его производству в Китае", — рассказал Арбузов.

Помимо этого, Китай проявляет очень серьезный интерес к тематике водородного двигателя. "Тут нам предлагают широкий спектр возможностей для сотрудничества", — рассказал он.

Конкретика по этим направлениям может появиться к ноябрю, когда в китайском Чжухае пройдет совместная встреча представителей России и Китая. "Но то, что тематика ракетных двигателей — это приоритетная тема для Китая, никто не скрывает", — отметил глава российского двигателестроительного предприятия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR назвала объемы экспорта нефти из Новороссийска в июле
Энергетика 16:20
Россия и Казахстан отказались от соглашения по углю
Энергетика 15:32
Китай надеется на реализацию инвестиций США, Японии и Австралии в АТР
Китай 13:57
Представители России, Ирана, Турции и ООН проводят совместную встречу в Сочи
Политика 12:27
Посол России: Иностранных сил не будет на границе Сирии и Израиля
Россия 11:49
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 11:43
Лента новостей
SOCAR назвала объемы экспорта нефти из Новороссийска в июле
Энергетика 16:20
Трамп объяснил необходимость усиления мер безопасности на южной границе
США 16:18
Ожидаемый стабильный рост экономики Азербайджана поможет сократить безработицу - эксперт
Точка зрения 16:18
Эмину Агаларову вручены удостоверение народного артиста Азербайджана и нагрудный знак (ФОТО)
Общество 16:10
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 16:00
В Азербайджане потушен пожар в национальном парке
Происшествия 15:59
В Баку простились Хайямом Мирзазаде: его музыка звучит и будет звучать (ФОТО)
Культура 15:50
Ключевые игроки рынка Каспийско-Черноморского региона соберутся на конференции Argus в Тбилиси
Бизнес 15:45
В Азербайджане регулирование цен положительно повлияет на дальнейшее повышение уровня обслуживания - Вугар Рагимзаде
Политика 15:40