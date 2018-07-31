Китай предложил России совместную разработку новых ракетных двигателей

Китай предлагает России совместно разрабатывать метановый и водородный двигатели для перспективных ракет, рассказал РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Наших китайских коллег очень интересует вопрос совместной разработки метанового двигателя. Мы рассматриваем такой вариант, как возможность привлечения дополнительных инвестиций в создание метанового двигателя с последующим, как вариант, лицензионным соглашением по его производству в Китае", — рассказал Арбузов.

Помимо этого, Китай проявляет очень серьезный интерес к тематике водородного двигателя. "Тут нам предлагают широкий спектр возможностей для сотрудничества", — рассказал он.

Конкретика по этим направлениям может появиться к ноябрю, когда в китайском Чжухае пройдет совместная встреча представителей России и Китая. "Но то, что тематика ракетных двигателей — это приоритетная тема для Китая, никто не скрывает", — отметил глава российского двигателестроительного предприятия.

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