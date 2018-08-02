Китай осудил стратегию США в торговой войне

2 августа 2018 15:27 (UTC+04:00)

США в торговой войне с Китаем применяют стратегию кнута и пряника, однако она никакого воздействия на КНР иметь не будет, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на угрозы Вашингтона ввести пошлины в 25% на китайские товары, передает РИА Новости.

"США не только не заботятся об интересах всего мира, но даже не обращают внимания на потребности и интересы обычных американских фермеров и предпринимателей, США в отношении Китая пустили в ход стратегию кнута и пряника, однако такой способ не будет иметь никакого воздействия на КНР, а также принесет разочарование странам и регионам, которые выступают против торговой войны", — заявило ведомство.

Отмечается, что "в то же время китайская сторона придерживается постоянной позиции о необходимости урегулировать разногласия путем диалога, однако предпосылкой к этому диалогу должно быть равное отношение друг к другу и выполнение собственных обещаний".

"Китай верит, что любое плохое дело можно превратить в хорошее, вызовы могут стать благоприятными возможностями, мы полностью уверены в реализации цели по достижению высококачественного развития экономики", — считают в министерстве.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

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