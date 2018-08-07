Импортные продукты питания приобретают популярность в Китае

Спрос китайских потребителей на импортные продукты питания стабильно рос по мере повышения качества жизни в стране. Об этом передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, в прошлом году общий объем импорта продуктов питания Китая составил 58,28 млрд долларов США, увеличившись в годовом выражении на 25 процентов, в то время как среднегодовые темпы роста на протяжении предыдущих 5 лет составили 5,7 процента.

Европейский союз по-прежнему остался крупнейшим поставщиком продуктов питания в Китай. За ним следуют США, Новая Зеландия, Индонезия и Канада. Самыми популярными импортными продуктами питания в Китае стали мясо, масло, молочные продукты и морепродукты.

Как отметил директор по закупкам компании City Shop в Шанхае Чэнь Вэйнянь, ранее импортные продукты питания пользовались спросом в основном у иностранных экспатриантов, а теперь также популярны среди большего числа жителей КНР.

Согласно докладу Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, в 2017 г. коэффициент Энгеля /удельный вес расходов населения на продукты питания в потребительских расходах/ впервые снизился до 29,3 процента, что ниже целевого показателя в 30 процентов, установленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и означающего зажиточный уровень жизни населения.

Хотя доля дохода, которая тратится на продукты питания, сократилась, жители КНР становятся все более разборчивыми в потреблении пищи и желают больше разнообразия и экзотичных вкусов.

Например, в последние несколько лет Китай увеличивал импорт фруктов из Латинской Америки. Только импорт авокадо из Мексики, Чили и Перу достиг в 2017 г. 30 тыс. тонн.

Китай объявил о ряде мер по снижению тарифов и увеличению объема импорта на ежегодном совещании Боаоского азиатского форума 2018 г., включая среднее снижение импортных тарифов в 55,9 процента для различных секторов, в частности для отрасли продуктов питания и напитков.

Кроме того, с развитием транснациональной электронной торговли и таможенных перевозок, покупка импортных продуктов питания становится все более удобной и эффективной.

Китай определил 22 города, включая Пекин, Нанкин и Ухань, в качестве комплексных пилотных зон трансграничной электронной торговли.

Темпы роста импорта и экспорта в данных пилотных зонах сохранились выше 100 процентов в последние 2 года.

Кроме того, процветают платформы транснациональной электронной коммерции. По состоянию на май этого года, в 13 созданных пилотных зонах были основаны более 400 платформ третьих сторон и 20 тыс. транснациональных предприятий электронной коммерции.

Занимающаяся доставкой посылок компания Cainiao Network, дочернее предприятие корпорации "Алибаба", построила 110 складов по всему миру и 74 трансграничные логистические линии, а также предлагает свои услуги в 224 странах и регионах мира.

В качестве важной составляющей импорта продуктов питания, китайская таможня стремится к ускорению перевозок и усилению контроля в целях обеспечения качества и свежести импортных продуктов.

Кроме того, безопасность продуктов питания является приоритетом развивающегося сектора продуктов питания Китая. Так, в 2017 г. Главное таможенное управление Китая успешно предотвратило несколько основных проблем, связанных с безопасностью импортных продуктов питания.

Власти еще более укрепили регулирование импортных продуктов питания и содействовали сотрудничеству с иностранными партнерами в целях обеспечения безопасности продуктов питания.

В 2017 г. китайской таможней всего было изъято 49 тыс. тонн продуктов питания из 94 стран и регионов, не отвечавших стандартам, сообщило ведомство.

Помимо того, Главное таможенное управление Китая публикует регулярные отчеты о качестве и безопасности импортных продуктов питания в целях содействия коммуникации и взаимопониманию между правительством, предприятиями и потребителями.

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