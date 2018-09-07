Китай повысит ставку экспортной скидки для некоторых категорий товаров

7 сентября 2018 17:58 (UTC+04:00)

Власти Китая обнародовали список товаров, для которых с сентября 2018 года будет повышена ставка экспортной налоговой скидки. Об этом говорится в совместном заявлении министерства финансов и Главного налогового управления КНР, передает ТАСС.

Причиной такого решения госорганы называют содействие развитию экспорта.

Экспортная налоговая скидка относится к возмещению косвенных налогов предприятиям-экспортерам, уплачиваемых ими в процессе производства и распределениям продукции.

Согласно принятым мерам, ставка будет изменена для поставщиков электромеханической продукции, а также экспортеров культурных товаров (произведений искусства, имеющих коммерческую ценность). Так, налоговая скидка для ключевых компонентов производства микроэлектроники, книг и газет будет увеличена до 16%. Для бамбуковых и деревянных изделий - до 13%, а для товаров из базальтового волокна и предохранительных штифтов - до 9%.

По данным министерства финансов КНР, принятые меры вступят в силу 15 сентября.

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