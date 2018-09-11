Си Цзиньпин: Китай готов к тесной координации с Россией

Россия и Китай постоянно поддерживают контакты, Пекин готов и в дальнейшем работать в тесной координации с Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

"Вы только что отметили, что среди всех гостей у Китая самая многочисленная делегация. Это, с одной стороны, говорит о большой привлекательности самой формы (встречи), а с другой стороны — о всеобъемлющем сотрудничестве между Китаем и РФ в развитии Дальнего Востока", — сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он подчеркнул, что Китай поддерживает тесные контакты с Россией.

"Я готов и сегодня, и в дальнейшем вести с вами обмен мнениями и быть в тесной координации", — отметил китайский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник проходит его встреча с Путиным.

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