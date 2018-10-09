Объем производства на крупнейшем сланцевом месторождении Китая достиг 20 млрд. кубометров

9 октября 2018 17:41 (UTC+04:00)

Вплоть до шестого октября объем производства на крупнейшем в Китае месторождении сланцевого газа Фулин достиг 20 миллиардов кубометров, масштаб ежедневной добычи может удовлетворять жизненные потребности более 32 миллионов семей. Таким образом, предоставлена эффективная гарантия рынку природного газа на северо-востоке Китая, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Стоит отметить, что с началом разработки месторождения Фулин в декабре 2012 года, за короткие пять лет объем разведанных геологических запасов составил 600 миллиардов, 800 миллионов кубометров, построена первая государственная образовательная зона сланцевого газа и база по разведке и разработке.

До шестого октября этого года, объем реализации сланцевого газа с месторождения Фулин составил 19,2 миллиарда кубометров. Фулин стал крупнейшим в мире сланцевым месторождением за пределами Северной Америки, это способствовало тому, что индустрия сланцевого газа Китая стремительно вступила в этап масштабной коммерциализации.

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