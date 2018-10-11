Китай по итогам 2017 года стал вторым по величине рынком страхования жизни

11 октября 2018 17:42 (UTC+04:00)

По итогам 2017 года Китай вышел на второе место в мире по размеру рынка страхования жизни. Две китайские компании - Pingan и China Life вошли при этом в первую десятку мировых страховых компаний, сообщил в среду замглавы китайского Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Хуан Хун, передает агентство Синьхуа.

Китайский сектор страхования жизни получил колоссальное развитие за 40 лет проведения политики реформ и открытости в стране, заявил он в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) на отраслевом саммите. В 2017 году, по его информации, из более чем 1,3 миллиарда жителей Китая страхованием на случай тяжелых заболеваний были охвачены 1,06 миллиарда.

Вместе с тем, с повышением уровня социально-экономического развития страны сектору "есть куда расти и повышать свое качество", заявил замглавы комитета, обратив особое внимание на необходимость укрепления роли инноваций в качестве опоры развития, избегая при этом однородной конкуренции.

Предстоит также ускорить процесс институционального совершенствования для укрепления основы развития отрасли, сказал Хуан Хун.

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