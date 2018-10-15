ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с января 2017 года

15 октября 2018 09:16 (UTC+04:00)

Народный банк Китая (центробанк) понизил курс юаня к американской валюте на 34 базисных пункта - до отметки в 6,9154 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 11 января 2017 года, передает в понедельник ТАСС.

Ослабление курса юаня длится уже 10 рабочих дней подряд.

Как отмечает в этой связи информационный портал Sina, китайская валюта испытывает на себе сильное давление к понижению курса. "Прорыв отметки в семь юаней [за доллар] в краткосрочной перспективе маловероятен. Причины этого заключаются в том, что правительство Китая не надеется на то, что преодоление отметки в семь юаней приведет к изменению ожиданий инвесторов, это принесет новую неопределенность, например, усиление понижающего давления на рынок недвижимости", - отмечает портал.

В первые месяцы 2018 года юань устойчиво укреплялся: в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале - 6,3161, в марте он практически не изменился, а в апреле укрепился до 6,2975. Однако в мае наметилась тенденция на понижение (до 6,3757 юаня за доллар), которая сохранилась в июне (6,4555) и не изменилась до сих пор. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским Центробанком, за сутки не должна превышать 2 процента.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6 процентов, в 2016 году - еще на 6,7 процента, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года национальная валюта укрепилась к доллару на 6,2 процента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия вновь на первом месте по количеству новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 09:21
Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России
США 06:16
Вашингтон несправедливо обвиняет Пекин во вмешательстве, заявил посол Китая
Китай 14 октября 19:43
Китай к 2020 году создаст трехуровневую систему обслуживания отрасли гражданской авиации
Китай 14 октября 07:26
В Казахстане на форуме Kostanay-Invest подписано 19 меморандумов
Экономика 13 октября 17:04
В Китае более 24,5 тысячи жителей эвакуировали из-за схода оползня
Китай 13 октября 14:40
Лента новостей
Казахстан обошёл Россию по числу новых мигрантов из Узбекистана
Бизнес 10:08
В Казахстане темпы роста цен на экспортные товары превысили импортные
Бизнес 10:08
Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек
Бизнес 09:59
Компактность, практичность, технологичность: в Баку представили новый флагманский кроссовер AUDI Q8 (ФОТО)
Бизнес 09:50
В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки
Бизнес 09:46
В Узбекистане создано на четверть больше малых предприятий и микрофирм
Бизнес 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 октября
Бизнес 09:33
В аэропорту Тель-Авива проходят военные учения
Израиль 09:24
Темпы роста числа новых предприятий в Узбекистане выросли на треть
Бизнес 09:21