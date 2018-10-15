В Китае экс-главу крупной госкомпании исключили из партии за коррупцию

15 октября 2018 17:52 (UTC+04:00)

Бывший секретарь партийного комитета, председатель правления крупнейшей в Китае компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминь исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства, заявили в центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая, передает в понедельник РИА Новости.

"По итогам проведенного расследования Постоянный комитет Центральной комиссии по проверке дисциплины принял решение исключить Лай Сяомина из партии, государственный комитет по надзору принял решение снять Лай Сяомина с публичной должности, все его активы, нажитые незаконным путем, будут конфискованы", — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что все документы о правонарушениях Лай Сяомина направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.

Сообщается, что бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.

China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.

Лай Сяоминь, 1962 года рождения, начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельность. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.

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