Ведущие интернет-компании Китая присоединились к инициативе о социальной ответственности

21 декабря 2018 18:43 (UTC+04:00)

36 интернет-компаний Китая, включая таких гигантов, как Алибаба (Alibaba), Тэнсент (Tencent) и Байду (Baidu), присоединились к инициативе о реализации своей корпоративной социальной ответственности. Соответствующий документ был подписан в Пекине в среду, 19 декабря, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Инициатива о социальной ответственности интернет-бизнеса была запущена на форуме, посвященном этой теме, который был организован Китайским обществом по интернету (Internet Society of China).

Подписавшие документ компании обещают внести вклад в сокращение бедности, создать механизм раскрытия информации, активно ставить свою деятельность под общественный контроль и выполнять другие действия, чего требует социальная ответственность бизнеса.

Также на форуме был распространен доклад о положении дел с реализацией социальной ответственности интернет-компаниями за 2017-2018 года.

Форум на данную тему проводится ежегодно с 2014 года.

Замглавы Китайского общества по интернету Хуан Чэнцин, выступая перед участниками форума, высказался за осознанный подход интернет-компаний к соединению социальной ответственности с хозяйственной деятельностью и стратегией развития.

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