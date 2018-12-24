МИД КНР потребовал от США срочной отмены ордера на арест финдиректора Huawei

Китайские власти считают ситуацию с финансовым директором китайской компании Huawei ("Хуавэй") Мэн Ваньчжоу нарушением прав человека и международных законодательных норм и требуют от США отмены ордера на ее арест. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы говорите, что Великобритания и Евросоюз по этой проблеме занимают сторону Канады - честно говоря, мне кажется, это довольно странно. Какое это к ним имеет отношение? Где они были в самом начале, когда Канада по запросу США на противозаконных основаниях задержала высокопоставленного представителя китайской компании (имеется в виду финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу - прим. ТАСС)?" - отметила она на регулярном брифинге, комментируя недавнее задержание канадских граждан по обвинению в угрозе госбезопасности Китая.

"Получается, что так называемые права человека для представителей разных стран трактуются по-разному. <…> Мы уже неоднократно высказывали нашу позицию по этому вопросу - мы снова требуем от канадской стороны исправить совершенные ошибки, незамедлительно предоставить госпоже Мэн полную свободу, обеспечить ее законные права", - добавила Хуа Чуньин.

Дипломат напомнила, что два из трех задержанных в КНР канадцев предприняли действия, наносящие ущерб национальной безопасности Китая. Хуа Чуньин также подчеркнула, что китайская сторона следит за тем, чтобы права этих лиц четко соблюдались, и с ними обращались уважительно.

"Мы также требуем от США незамедлительно отменить ордер на арест Мэн Ваньчжоу", - резюмировала она.

В пятницу глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что Канада требует немедленно освободить двух граждан страны, которые, по мнению Оттавы, были незаконно задержаны в Китае.

В начале декабря между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря по требованию США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. 11 декабря суд выпустил ее под залог.

На прошлой неделе власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига. Позже они сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.

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