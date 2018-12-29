Задержанная в Китае гражданка Канады вернулась на родину

29 декабря 2018 07:04 (UTC+04:00)

Задержанная в Китае канадская гражданка Сара Макайвер освобождена и вернулась на родину, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел может подтвердить, что гражданка Канады, задержанная в этом месяце в Китае, была освобождена и сейчас вернулась в Канаду", - говорится в заявлении.

Как сообщает телеканал, ведомство также подтвердило, что Макайвер была задержана из-за проблем с разрешением на работу.

Ранее МИД Канады сообщил о задержании третьего гражданина страны в КНР. Подробностей внешнеполитическое ведомство не предоставило, ссылаясь на закон о нераспространении конфиденциальной информации. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, по предварительным данным, случай третьего задержанного в КНР канадца не связан с другими двумя. Позже местные СМИ сообщили, что в Китае задержана канадский преподаватель Сара Макайвер. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Макайвер подверглась в Китае административному наказанию из-за проблем с незаконным трудоустройством.

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