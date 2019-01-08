В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер

Нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов гонконгского острова Ламма, по меньшей мере один человек погиб, сообщает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, судно загорелось около 11.30 по местному времени.

"Предварительное расследование показало, что на судне был взрыв, и несколько человек упали в воду", - цитирует издание пресс-секретаря полиции.

По данным газеты, спасены 21 человек. Экстренные службы направились на место происшествия для проведения поисково-спасательной операции.

Тем временем, согласно данным издания RTHK, загоревшееся судно - танкер Aulac Fortune, который ходит под вьетнамским флагом. Длина танкера 144 метра, ширина – 22,6 метра. СМИ сообщает, что один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести и 23 человека спасены.

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