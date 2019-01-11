Тайвань проведет военные учения со стрельбами

Вооруженные силы Тайваня проведут на следующей неделе первые в этом году военные учения со стрельбами. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стрельбы будут осуществляться с воздуха, моря и суши", - приводит издание заявление Десятого армейского корпуса.

Сценарий предусматривает отработку действий по отражению вторжения условного противника в районе города Тайчжун. По сведениям военных источников, в ходе маневров будут задействованы вертолеты AH-64E "Апач" c ракетами Hellfire, реактивная система залпового огня "Лэй Тин - 2000", предназначенная для поражения живой силы и техники при высадке морского десанта, а также артиллерия.

В то же время в Тайбэе не склонны увязывать проведение нынешних учений с недавними заявлениями председателя КНР Си Цзиньпина. Выступая 2 января, глава китайского государства высказался за начало переговоров между Пекином и Тайбэем по вопросу мирного объединения, предложив Тайваню принять формулу "одна страна - две системы". Данная модель была применена в отношении Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь), которые после перехода под китайскую юрисдикцию были наделены особым административным статусом и широкой степенью автономии.

"Нынешние учения никак не связаны с недавними заявлениями Си Цзиньпина и планировались задолго до этого", - пояснил источник в вооруженных силах.

Материковый Китай утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в мае 2016 года к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь. Она свернула курс предыдущих властей на сближение с КНР и отказалась признавать основополагающий принцип "одного Китая".

Комментирую заявления Си Цзиньпина, Цай Инвэнь отвергла возможность применения формулы "одна страна - две системы" на пути сближения между двумя сторонами Тайваньского пролива.

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