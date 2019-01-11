Китай играет активную роль в процессе денуклеаризации Корейского полуострова -- Мун Чжэ Ин

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг в резиденции Чхонвадэ заявил, что Китай играет активную и важную роль в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, передает Trend со ссылкой Синьхуа.

Как отметил Мун Чжэ Ин на состоявшейся в тот день новогодней пресс-конференции, Пекин непрерывно играет активную роль в улучшении отношений между Пхеньяном и Сеулом, денуклеаризации и поддержании мира и стабильности Корейского полуострова. Он также выразил надежду, что вторая встреча между лидерами США и КНДР состоится в ближайшее время, и верховный лидер КНДР Ким Чен Ын нанесет визит в Сеул после встречи с Дональдом Трампом.

Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР принять адекватные меры в ходе переговоров о денуклеаризации. Он считает отсутствие взаимодоверия ключевой проблемой в переговорах о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

Приветствовав выдвинутое Ким Чен Ыном в новогоднем выступлении предложение о безусловном возобновлении работы Кэсонского индустриального комплекса, туризма в горах Кымгансан и других проектов межкорейского сотрудничества, Мун Чжэ Ин сказал, что проекты межкорейского сотрудничество принесут пользу как РК, так и КНДР. Он также сообщил, что РК готова сотрудничать с международным сообществом, включая США, для урегулирования вопросов, связанных с введенными международным сообществом санкциями против КНДР.

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