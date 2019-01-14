Китай изучает целесообразность создания научной базы на Луне

14 января 2019 15:25 (UTC+04:00)

Китай, как и Россия, США и Европа, изучает целесообразность создания научно-исследовательской базы на Луне, заявил в понедельник заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китай, США, Россия и Европа, сейчас все обсуждают целесообразность научно-исследовательской базы на Луне или научно-исследовательской станции, например, применение технологии 3D-печати, можно ли строить здания при помощи лунного грунта на Луне и так далее", - сказал на пресс-конференции У Яньхуа.

Он пояснил, что научно-исследовательская база на Луне на данный момент лишь концептуальный набросок, какого-то конкретного плана пока нет.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.

У Яньхуа сообщил, что китайская лунная программа будет иметь продолжение: миссии "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

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