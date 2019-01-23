Китай не собирается резко сокращать инвестиции в госдолг США

Китай не собирается резко сокращать инвестиции в рынок долговых инструментов США, заявил заместитель главы комитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У Китая достаточно высокий уровень нормы сбережений, при этом Китай также постоянно инвестирует в иностранные рынки, однако американский долг по-прежнему остается идеальным выбором. Являясь крупнейшим держателем американского долга, я не думаю, что Китай может резко сократить вложения в американский долг", - заявил на форуме в Давосе Фан Синхай, слова которого приводят китайские СМИ.

По мнению чиновника, нынешние трения не скажутся на интересе правительства Китая к покупке американского госдолга.

Согласно данным министерства финансов США, Китай, несмотря на напряженные отношения со Штатами, продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг. По состоянию на сентябрь, сумма облигаций Китая составляла 1,171 триллиона долларов.

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