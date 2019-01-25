На конец 2018 года объем долговых обязательств местных правительств Китая достиг 18,386 трлн юаней - Минфин КНР

Масштабы долговых обязательств местных правительств Китая на конец 2018 года составили 18,386 трлн юаней, оставшись в пределах официально намеченного лимита, риски в целом находятся под контролем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Министерством финансов КНР, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Из этой суммы общий объем выпуска обычных долговых обязательств местных правительств составил около 10,994 трлн юаней, объем специальных облигаций, выпущенных для развития социально полезных проектов - 7,392 трлн.

По состоянию на конец 2018 года срок погашения долговых обязательств местных правительств составлял в среднем 4 года и 3 месяца, в том числе срок погашения обычных облигаций составил 4 года и 3 месяца, а специальных облигаций - 4 года 8 месяцев. Средняя процентная ставка составила 3,51%, в том числе 3,5% для общих облигаций и 3,52% для специальных облигаций.

В целом, показатели долга местных правительств Китая находятся в разумных пределах, риски в целом также находятся под контролем. Об этом заявил Хао Лэй, заместитель главы Бюджетного департамента при Министерстве финансов КНР.

Согласно данным министерства финансов КНР, в 2018 году Китай выпустил облигации местных правительств на сумму 4,165 трлн юаней. Среди них были выпущены общие облигации на сумму 2,219 трлн юаней и специальные облигации на сумму 1,946 трлн юаней.

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