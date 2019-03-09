В Китае оценили перспективы торговых консультаций с США

9 марта 2019 09:50 (UTC+04:00)

Китай и США за последний год успели понять, что взаимное повышение тарифов не принесло никакой пользы ни одной из сторон, поэтому в настоящий момент прикладывают все усилия достижения соглашения, перспективы дальнейших консультаций довольно многообещающие, заявил на пресс-конференции в субботу заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы все уже увидели, что взаимные дополнительные тарифы не имеют никакой пользы, с какой стороны не посмотри, они негативно влияют на уверенность инвесторов и замедляют принятие компаниями тех или иных инвестиционных решений", - заявил замминистра.

Он добавил, что согласно опубликованной на днях статистике американской стороны, экспорт США во все страны мира вырос на 7%, при этом экспорт в Китай сократился на 7%. Китайская статистика свидетельствует, что за январь и февраль этого года товарооборот Китая и США сократился в годовом выражении на 19,9%.

Ван Шоувэнь с уверенностью заявил, что "взаимное повышение пошлин нанесло вред интересам США, Китая и всего мира", оно неблагоприятно для всех – для рабочих, для фермеров, для экспортные компаний и для производителей.

По его словам, переговорщики двух стран в ходе нескольких раундов переговоров на высоком уровне сумели добиться существенного прогресса по целому ряду важных вопросов, "в настоящее время они продолжают поддерживать контакты и вести консультации, необходимо следовать направлению и принципам переговоров, определенным лидерами двух стран, достичь соглашения, аннулировать все взаимные дополнительные пошлины, вернуть торгово-экономические отношения США и Китая в нормальное русло".

"Вы спросили, каковы дальнейшие перспективы торгово-экономических консультаций США и Китая, мне кажется, что многообещающие", - подчеркнул чиновник.

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