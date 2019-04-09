В Китае снежная лавина накрыла десять человек

9 апреля 2019 07:15 (UTC+04:00)

Лавина сошла в городском округе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, погребя под собой десять человек, сейчас спасательная операция продолжается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение Китая.

К настоящему моменту известно, что среди десяти находящихся под толстым слоем снега человек, один получил легкие травмы, еще один – тяжелые. У них есть передатчик GPS, запасы еды примерно на сутки и спутниковый телефон, благодаря которому они могут контактировать со спасателями.

Лавина сошла еще в понедельник, и местные спасатели и пожарные сразу направились к месту инцидента в уезд Урумчи в одноименном городском округе, однако добраться до необходимого места не могут до сих пор из-за сильного снежного завала на подъездной дороге.

В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, они с понедельника вели поиски в горах, где пропали люди, но из-за сильной облачности и того, что быстро потемнело, поиски в понедельник вечером не принесли результата. Спасатели отмечают, что сейчас они примерно в шести километрах от того места, где находятся пострадавшие, однако пока не знают, как быстрее до них добраться.

Пожарные и спасатели при помощи специального оборудования пытаются добраться до пострадавших, однако из-за глубокого рыхлого снега и сложного горного рельефа в том районе не может приземлиться пока даже вертолет.

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