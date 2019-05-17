В Китае 19 горняков заблокированы под землей из-за затопления шахты

Девятнадцать человек оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло на железном руднике в уезде Сюнькэ. В момент происшествия в шахте находились 43 горняка, 24 удалось подняться на поверхность.

В настоящий момент под землёй остаются ещё 19 человек, ведутся спасательные работы.

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