Число жертв опрокидывания лодки на юге Китая увеличилось до 13

27 мая 2019 07:20 (UTC+04:00)

До 13 увеличилось число погибших в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Центральное телевидение КНР 24 мая сообщало, что при перевороте лодки погибли 10 человек, 13 числились в списке пропавших без вести.

По информации "Синьхуа", в ходе поисково-спасательной операции в минувшие выходные удалось обнаружить и идентифицировать тела всех погибших.

Инцидент произошел 23 мая в уезде Чжэньфэн. На борту лодки находились 29 человек. Среди выживших хозяин судна, который был задержан полицией. Причина инцидента устанавливается.

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