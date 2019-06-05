Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома

5 июня 2019 00:11 (UTC+04:00)

Китай планирует в среду осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы, сообщил американский специализированный сайт Spaceflight Now, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет осуществлен с подвижной стартовой платформы, расположенной в Желтом море. Старт намечается примерно в 12:30 по местному времени.

С 1967 по 1988 годы в Индийском океане возле побережья Кении функционировал морской космодром на базе итальянской платформы Сан-Марко. С неё были осуществлены 9 космических пусков американских ракет Scout.

С 1999 по 2014 года в Тихом океане проводились пуски с подвижной стартовой платформы Odyssey российско-украинской ракеты "Зенит-3SL". Всего было 36 пусков.

"Чанчжэн-11" - китайская четырёхступенчатая космическая ракета. С 2015 по 2019 годы выполнены шесть ее пусков с космодрома Цзюцюань.

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