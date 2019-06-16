Глава Гонконга извинилась за ситуацию с поправкой к закону об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм принесла извинения общественности за ситуацию в связи с поправкой к закону об экстрадиции, что вызвало массовые протесты, следует из заявления правительства района, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Глава администрации признает, что недостатки в работе правительства привели к существенным противоречиям и спору в обществе, разочаровав и огорчив многих. Глава администрации приносит свои извинения перед общественностью и обещает самым искренним образом принять критику и сделать улучшения в службе обществу", - говорится в опубликованном заявлении.

В субботу Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

Однако противники законопроекта в воскресенье днём вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона, а также потребовали извинений от главы администрации за действия правительства.

В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается иного выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала за беспорядки 11 человек.

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