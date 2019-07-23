В Китае пять человек погибли в результате отравления газом на предприятии

По меньшей мере пять человек погибли, четверо пострадали в результате отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering в уезде Хуайлай северной китайской провинции Хэбэй. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел в понедельник в 16:30 по местному времени (11:30 мск), когда рабочие производили чистку резервуара со сточными водами на предприятии.

Сообщается, что пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения. Их состояние оценивается как стабильное.

Причина инцидента устанавливается. Ведется расследование.

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