В Китае шесть человек погибли в результате оползня

15 августа 2019 09:26 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате схода оползня в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, примерно 70 тыс. куб. метров горной породы полностью засыпали два жилых строения и находящееся поблизости подсобное хозяйство на территории муниципального уезда Чэнкоу.

Спасатели осуществляют поиск пропавшего, несмотря на риск повторного схода оползня.

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