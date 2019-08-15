В Китае шесть человек погибли в результате оползня

Шесть человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате схода оползня в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей, примерно 70 тыс. куб. метров горной породы полностью засыпали два жилых строения и находящееся поблизости подсобное хозяйство на территории муниципального уезда Чэнкоу.

Спасатели осуществляют поиск пропавшего, несмотря на риск повторного схода оползня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.