Число погибших от оползней и наводнений на юго-западе Китая возросло до семи

21 августа 2019 06:45 (UTC+04:00)

Количество погибших в результате оползней и наводнений в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до семи человек, свыше 24 граждан страны числятся пропавшими без вести, еще шесть получили ранения и травмы. Об этом сообщил в среду информационный портал Zhongguo Qingnian wang, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник местные СМИ проинформировали о четырех погибших и 11 пропавших.

Согласно обновленным данным, число находящихся в зоне бедствия превысило 34 тыс. жителей. Власти произвели эвакуацию еще 13,2 тыс. человек. Согласно правоохранительным органам, в регионе оказались около 12 тыс. туристов из других частей КНР.

Ущерб от проливных дождей оценивается в сотни миллионов долларов. Движение по некоторым автотрассам провинции приостановлено.

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