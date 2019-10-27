В Китае четыре человека погибли в результате обрушения на угольной шахте

Четыре человека погибли, один пострадал, двое числятся пропавшими без вести в результате обрушения на угольной шахте в китайской юго-западной провинции Сычуань, говорится в заявлении правительства уезда Гулинь городского округа Лучжоу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл в субботу около 10.37 по местному времени, когда во время ремонтных работ по укреплению потолка на шахте он внезапно обрушился, в результате 7 человек оказались под завалами.

Спасателям к настоящей моменту удалось обнаружить тела четырёх человек, ещё одного человека удалось спасти, он находится в больнице.

Причина инцидента пока не установлена, поиски пропавших продолжаются.

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