В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента

6 ноября 2019 07:07 (UTC+04:00)

Неизвестный напал с ножом на члена законодательного совета Гонконга и ранил еще двух человек, сообщает издание South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, нападение произошло в 8.44 по местному времени в районе Туен Мун. Член законодательного совета Хэ Цзюньяо (Junius Ho Kwan-yiu) находился у своей палатки, где общался с избирателями в рамках кампании по выборам в местный районный совет, пишет газета.

По данным издания, ранения получили еще два человека. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, нападавшего задержали.

Как отмечает издание, Хэ Цзюньяо, выступающий против антиправительственных протестов, подвергся масштабной критике, когда в интернете появилось видео, где он пожимает руки мужчинам в белых футболках. Это случилось после того, как летом на станции Юаньлан группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу людей в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате тех столкновений 36 человек были госпитализированы.

Сам законодатель свою связь с нападавшим отрицает.

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