В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

14 ноября 2019 09:43 (UTC+04:00)

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в четверг испытали к северу от столицы КНР аппарат для посадки на поверхность Марса. Тест был осуществлен на специальной площадке в районе города Хуайлай в провинции Хэбэй в присутствии официальных лиц и журналистов. Как передает Trend, об этом сообщает ТАСС с места события.

"Испытание прошло успешно", - проинформировали организаторы.

При помощи специального устройства с высоты 70 м была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Красной планеты.

Ранее китайские власти сообщили, что в 2020 году КНР планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу, а через 10 лет - получить образцы грунта с поверхности этой планеты. Пилотируемый полет к ней, как полагают местные эксперты, состоится до 2050 года.

По мнению китайских специалистов, изучение Марса поможет составить прогноз о том, какой будет Земля в будущем. Некоторые из них не исключают, что при обнаружении там воды в долгосрочной перспективе станет возможным и заселение этого небесного объекта, единственного в Солнечной системе напоминающего нашу планету.

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