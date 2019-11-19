Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга

Правительство Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник утвердило в должности руководителя полиции этого специального административного района КНР Криса Тана. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно Основному Закону КНР о специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга)", согласно предложению и выдвинутой главой администрации Сянгана Кэрри Лам кандидатуре Госсовет КНР 19 ноября постановил назначить Дэн Бинцяна (кантонское имя - Крис Тан - прим. ТАСС) комиссаром полиции, освободить от этой должности Лу Вэйцуна (Стивен Ло)", - говорится в сообщении.

Решение не было неожиданным, информация об этом назначении циркулировала в гонконгской печати на протяжении последней недели. Прежний глава полиции Стивен Ло занимал свой пост с 2015 года. Крис Тан служит в правоохранительных органах Гонконга с 1987 года, с ноября 2018 года он занимал пост заместителя комиссара полиции города.

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